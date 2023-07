Ex-bondscoach De Cauwer waarschuwt Belgen voor deze twee grote vallen op het WK in Glasgow

Over exact een week wordt het WK in het Schotse Glasgow gereden. Is de Belgische ploeg er klaar voor?

Van de drie Belgische kopmannen reed enkel Remco Evenepoel nog in de Clasica San Sebastian. En hij bevestigde er ook zijn favorietenrol voor het WK met een derde zege in het Baskenland. Daarnaast toonden ook Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot zich in Spanje. Ook zij lijken klaar voor een rol in Glasgow. De andere zes renners, met daarbij kopmannen Wout van Aert en Jasper Philipsen, bereiden zich met training voor op Glasgow. Gewicht van de koers bij België Ook ex-bondscoach José De Cauwer ziet dat Belgische ploeg klaar is voor Glasgow, maar waarschuwt ook. "De andere landen zullen de koers op onze schouders leggen. Dat is logisch, want we hebben ook de sterkste ploeg. Al maakt dat het natuurlijk niet makkelijker", zegt hij bij Sporza.



"Je moet maar één sterke renner tegenkomen en je loopt op een counter", ziet hij nog een mogelijke val. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Christophe Laporte of Mads Pedersen.