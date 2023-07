Remco Evenepoel geeft WK-concurrenten nog eens een stevige waarschuwing

Remco Evenepoel heeft zijn concurrenten voor het WK in Glasgow nog eens op scherp gezet. Met een nieuwe winst in de Clasica San Sebastian lijkt hij klaar om zichzelf op te volgen.

Evenepoel won zaterdag voor de derde keer de Clasica San Sebastian. In zijn laatste wedstrijd voor het WK had Evenepoel alles onder controle en dwong hij Bilbao de kop op in de laatste rechte lijn.

De uittredende wereldkampioen lijkt klaar om zichzelf op te volgen in Glasgow. "Ik geloof er zelf ook echt in", zei Evenepoel bij HLN. En daar lijkt hij goede redenen voor te hebben. In de drie eendagskoersen die hij dit jaar reed, was Evenepoel telkens de beste.

Laat Glasgow maar komen

Eind april in Luik-Bastenaken-Luik, eind juni het BK en nu dus de Clasica San Sebastian. Telkens was Evenepoel er de beste. De laatste twee keer ook in de sprint, een beetje zijn nieuwe wapen geworden.

Maar Evenepoel voelde zich ook gewoon goed op de fiets. "Ik heb een goeie hoogtestage gehad en ik voelde in de koers dat ik de beste was. Deze overwinning is goed voor het hoofd en is een motivatie voor het vervolg van mijn seizoen en om naar Glasgow te gaan. Laat maar komen." De concurrentie is gewaarschuwd.