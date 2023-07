Patrick Lefevere legt belangrijke knecht van Remco Evenepoel opnieuw langer vast

Patrick Lefevere heeft opnieuw het contract van een van zijn renners verlengd. Pieter Serry blijft nog wat langer bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Pieter Serry is een van de meubelstukken bij Soudal Quick-Step. Serry kwam in 2013 over van Topsport Vlaanderen en rijdt al zijn hele carrière bij de ploeg van Patrick Lefevere. En hij blijft nu ook twee jaar langer, tot eind 2025.



"Ik heb erg veel goede herinneringen bij deze ploeg, denk maar aan de Vuelta van vorig jaar", vertelt Serry. "Ik hoop dat ik Remco Evenepoel de komende jaren aan een nieuwe zege in een grote ronde kan helpen."



Pieter is een geweldige renner in onze ploeg. Hij is er altijd, rijdt met hart en ziel voor het team en tegelijkertijd is hij een geweldig persoon. Ook dat laatste betekent veel in een wielerploeg, want zonder een goede sfeer en een sterke moraal zouden die vele overwinningen niet mogelijk zijn" geeft Patrick Lefevere meer uitleg bij de contractverlenging van Serry.



Lefevere blijft zo verder bouwen aan de ploeg voor volgend jaar. Onder meer de contractverlengingen van Josef Cerny en Mattia Cattaneo werden eerder al aangekondigd.