📷 Een mooi gebaar! Italiaanse krant eert Lotte Kopecky en co

De Tour de France Femmes was een groot spektakel en dat zijn de Italiaanse media niet ontgaan. Zo prijken Lotte Kopecky en Demi Vollering paginagroot in La Gazzetta dello Sport.

In La Gazzetta dello Sport staan Demi Vollering in de gele trui en Lotte Kopecky in de groen trui. Ze waren de protagonisten van de voorbije Tour de France Femmes.

Vollering was op de Tourmalet outstanding en maakte het daarna in de afsluitende tijdrit in Pau af. Zo won ze voor de 1e keer de Tour.

Kopecky won dan weer de openingsrit en droeg daarna 6 dagen de gele trui. Pas op de voorlaatste dag moest ze die terug afgeven. Daarnaast pakte ze ook de groene trui mee naar huis.

"Merci vrouwen", stond er bovenaan de foto. De foto was een idee van Specialized die zo het succes van de Tour de France Femmes wou onderstrepen.