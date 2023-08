🎥 Jumbo-Visma zegeviert na een machtige sprint ook in de Ronde van Polen

Olav Kooij heeft de 4e rit in de Ronde van Polen gewonnen. In de massasprint stond er geen maat op hem en hij won met lengten voorsprong. Tim Merlier werd 7e. Matej Mohoric blijft leider.

Na 2 bergritten was het in de Ronde van Polen weer de beurt aan de sprinters. Vanuit Strzelin ging het richting Opole in het zuiden van Polen. In het begin lagen er enkele klimmetjes, maar nadien was het zo goed als biljartvlak. De finish lag er na zo'n 199 km.

Al snel na de start ontstond de vroeg vlucht. 5 renners kleurden de dag. Ze kregen een maximale voorsprong van bijna 3 minuten. Het was duidelijk dat het peloton de vluchters onder controle had en dat er een sprint zou komen.

Onderweg was er wel waaieralarm en het peloton scheurde even, maar niet voor lang. Zo denderde het peloton verder en op 25 km van de streep werd de laatste vluchter alweer gegrepen.

Zo gingen we naar de verwachte massasprint in Opole. Daarin toonde Olav Kooij nog maar eens zijn snelle benen. Er stond geen maat op de renner van Jumbo-Visma en hij won met lengten voorsprong voor Marijn van den Berg en Matteo Moschetti. Tim Merlier werd 7e. Het is al de 7e seizoenszege voor de renner van Jumbo-Visma. Matej Mohoric blijft leider.