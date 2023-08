Mikel Landa naar Soudal Quick-Step? 'Hij heeft zijn keuze gemaakt'

Voor welke ploeg rijdt Mikel Landa in 2024? Dat is nog niet duidelijk. Onder meer Soudal Quick-Step is geïnteresseerd.

Na dit seizoen is Mikel Landa einde contract. Hij kan langer bij Bahrain Victorious blijven, maar een terugkeer naar INEOS Grenadiers zou ook een mogelijkheid zijn. Daarnaast is er ook interesse van Soudal Quick-Step. Daar zou Landa de klimkern rond Remco Evenepoel moeten versterken. Ook zou er interesse van Lidl-Trek zijn. Het team toonde al openlijk zijn interesse. Volgens Marca zou Landa al zijn keuze gemaakt hebben. Hij zou tussen Bahrain Victorious en Soudal Quick-Step gekozen hebben. Al weet de Spaanse krant niet welke van de 2 het uiteindelijk zal zijn. Eerder gaf Landa al aan dat hij het ziet zitten om voor Evenepoel te rijden. Hij is fan van de stijl van Evenepoel.