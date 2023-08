Na onbeschikbaarheid Ganna - zo nog groter tijdritgevaar voor Evenepoel en Van Aert - vullen Italianen andere namen in

De Italianen slaan zich voor het hoofd dat Filippo Ganna wel concurrent van Evenepoel en Van Aert zal zijn in de tijdrit, maar niet ingezet kan worden in de WK-wegrit. De selectie is voorts nu wel rond.

Het geraakte al eerder bekend dat Ganna niet de WK-wegrit zal rijden. Dat is immers niet combineerbaar met de pistewedstrijden die donderdag al van start gaan. Ganna maakt deel uit van de Italiaanse team in de ploegenachtervolging en moet net als Jonathan Milan nog punten pakken om zich te kunnen plaatsen voor de Spelen. Naast zijn werk op de piste kan Ganna op dat Super-WK zo wel vol focussen op de WK-tijdrit. Daarin is hij één van de grote concurrenten van Remco Evenepoel en Wout van Aert. Voor Italiaans bondscoach Daniele Bennati zat er voor de wegrit niets anders op dan een ploeg zonder Ganna te bouwen rond Alberto Bettiol en Matteo Trentin. © photonews Inmiddels heeft Bennati de voltallige Italiaanse selectie bekendgemaakt. Ook Andrea Bagioli, Filippo Baroncini, Daniel Oss, Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli en Simone Velasco maken daar voorlopig deel van uit. Voorlopig, want er moet nog één man afvallen. Italië zit al zonder wereldtitel op de weg sinds 2008.