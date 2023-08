Nog een pak contractnieuws: Cancellara strikt Trentin en ander schoon volk, nieuwe helper voor Pogi en Bol blijft op post

Het is augustus en dus kunnen er volop transfers aangekondigd worden. Veel contractnieuws dus, samen met ook nog eens de verlengde overeenkomsten.

Bij Tudor Pro Cycling Team hebben ze niet stilgezeten, zoveel is duidelijk. De ploeg van Fabian Cancellara heeft maar liefst zeven nieuwkomers in één keer aangekondigd. Met Matteo Trentin, Alberto Daines, Michael Storer, Marius Mayrhofer, Florian Stork, Alexander Krieger (Alpecin-Deceuninck) en Hannes Wilksch is daar schoon volk bij.

Bij Team UAE zwaaien ze Matteo Trentin dus uit, maar kondigden ze ook inkomend verkeer verkondigen. Pavel Sivakov gaat na zes jaar weg bij INEOS en heeft bij de ploeg uit de Emiraten getekend voor drie jaar. Tadej Pogacar heeft er zo een nieuwe helper bij voor het rondewerk. "Het gaat een grote verandering zijn", weet Sivakov.

Er zijn wel degelijk ook nog renners die gewoon bij hun huidig team blijven. Cees Bol is ook nog maar bezig aan zijn eerste seizoen bij Astana. Daar komen minstens nog twee seizoenen bij. De Nederlandse sprinter stelt het dit jaar met ereplaatsen. "Ik hoop dat er ook overwinningen volgen. Ik ben zeker dat ik in deze ploeg iets belangrijk kan doen."