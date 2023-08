Optimisme in Belgisch kamp: dit leidt ertoe dat ze zich sterk maken dat Van Aert en Evenepoel verschil kunnen maken

Of Van Aert en Evenepoel het zien zitten? Dat zou alvast moeten, als we het Belgische kamp moeten geloven. Het WK-parcours zou zeker aansluiten bij hun mogelijkheden.

Assistent-bondscoach Serge Pauwels is het parcours van de wegrit gaan verkennen en geeft in Het Nieuwsblad zijn indrukken. Pauwels heeft tijdens die verkenning best veel moed getankt. In het eerste deel van het WK tussen Edinburgh en Glasgow zal een serieuze prof al niet in de problemen komen, stelt hij. De Belgen dus al helemaal niet.

© photonews

Ook Crow Road maakt deel uit van dat eerste doel en daarna volgt Monrose Street. Van die klimmetjes heeft Pauwels geen schrik: de Belgische kopmannen moeten daar zeker over geraken. En voorts: bochten, bochten en nog eens bochten. Veel draaien en keren dus. Een WK waar Van Aert en Evenepoel absoluut hun ding kunnen doen.

Volgens Pauwels gaan de ervaringen uit het veldrijden Van Aert zeker ten goede komen. Laatstgenoemde zou dus zeker het verschil moeten kunnen maken. Dat laatste moet ook gelden voor Evenepoel. De afstand zal wel in de benen kruipen en door de vele bochten is het niet zo simpel om sterke renners die voorop zijn in te halen.