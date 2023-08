Uiteenlopende verhalen: vlucht De Gendt en val Van Wilder in Polen, dubbelslag en revanche Storer in Tour de l'Ain

Uiteenlopende verhalen na de koersen van de dag. Thomas De Gendt deed met zijn vlucht zijn uiterste best om voorop te blijven in de Ronde van Polen, maar dat was hem niet gegund. In de Tour de l'Ain werd de derde en laatste rit gewonnen door Storer.

Ronde van Polen

Met Bert Van Lerberghe en Thomas De Gendt zaten twee Belgen in de vlucht van de dag in de Ronde van Polen. Een uitgedund peloton maakte wel nog jacht. Vooraan zong De Gendt het samen met de Noor Hoelgaard het het langst uit.

Ook de laatste vluchters werden nog opgeslokt in de laatste lokale ronde. Het kwam dus tot een sprint tussen al wie vooraan nog over bleef en Marijn van den Berg van EF Education-EasyPost was aan het eind van de vijfde rit de snelste. Voor de 24-jarige Nederlander is het zijn derde overwinning van het seizoen. Van Wilder kwam in het slot ten val.

Tour de l'Ain

Michael Storer was de pineut geweest in de tweede rit: hij verloor de sprint tegen Cepeda om de dagzege en kwam ten val na de finish. Een dag later liet de Australiër zien uit het goede hout gesneden te zijn. Op de Col de Menthieres zakte leider Cepeda er doorheen. Met het oog op de eindzege zag het er voor Storer dan al goed uit.

De man van Groupama-FDJ duldde nog even het gezelschap van Elissonde, maar begon vervolgens aan een fraaie solo. Een ontketende Storer had aan de finish meer dan 2 minuten over. Calmejane werd derde in de rituitslag. In de eindstand is het verschil tussen Storer en Elissonde 2'22".