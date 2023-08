Van der Poel heeft twee mogelijke strategieën om te verrassen: "Mathieu rijdt beter dan wie dan ook, maar..."

Door zijn kwakkelende vorm in de Tour is Mathieu van der Poel geen topfavoriet voor het WK. Verrassen dan maar?

Een Van der Poel mag alleszins nooit afgeschreven worden. "Mathieu rijdt beter met de fiets dan wie dan ook, maar dit keer zie ik hem als de man in het midden", doelt Paolo Bettini er bij La Gazzetta dello Sport op dat andere namen volgens hem een betere kans maken.

"Of hij moet rekenen op zijn ploeg om de gaten te dichten, zodat hij op zijn sprint kan mikken", werpt de Italiaan op als mogelijke strategie. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat Van der Poel braaf in het peloton blijft ziten, om dan wel de voltallige Nederlandse ploeg op te souperen en het risico te lopen om lik op stuk te krijgen in de sprint.

EVENEPOEL VOLGEN

Een agressief koersende Van der Poel zou beter passen bij de manier van koersen die we van hem gewend zijn. "Bij een aanval van de grote kanonnen, zal hij altijd achter iemand aan moeten gaan. Als Pogacar vertrekt, dan volgt Evenepoel en dan moet Van der Poel opschuiven. En na hem komt Van Aert."