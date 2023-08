Zelf absoluut in bloedvorm en nu ook concurrente minder: renster die Kopecky kon uitdagen dan toch niet naar het WK

Met de bloedvorm die Lotte Kopecky zelf etaleerde in de Tour, mag ze vol vertrouwen naar het WK. Daar zal ze met een concurrente minder rekening moeten houden.

Elisa Longo Borghini is een naam die zeker op alle lijstjes met de kanshebbers op het WK voor vrouwen zou zijn doorgekomen. De Italiaanse kampioene, vorig jaar winnares van Parijs-Roubaix, moet haar seizoen 'on hold' zetten en een pauze nemen. Dat betekent ook verstek geven voor het WK wielrennen.

SERIEUZE INFECTIE

"Elisa heeft een diepe huidinfectie bovenaan de linkerdij", legt Gaetano Daniele, hoofdarts bij Lidl-Trek, uit op de site van de ploeg. "Het is een serieuze infectie die niet onderschat mag worden. De symptomen zadelen haar op met pijn en houden haar in bed." Zo kan er uiteraard niet naar een WK toegewerkt worden.

Er zal nu gekozen worden voor een antibioticabehandeling. Slaat die aan, dan kan ze binnen een tiental dagen zonder intensiteit opnieuw beginnen fietsen. Een vijfde stek was haar beste resultaat in een rit in de Tour de France Femmes, die ze niet kon uitrijden. Voor Kopecky was daar dus al een grotere glansrol weggelegd.