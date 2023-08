De beste kans voor Wout Van Aert op het WK: "Anders gaan ze hem langs alle kanten aanvallen"

Wout Van Aert is een van de Belgische kopmannen op het WK in Glasgow. Tegenover het vorige WK heeft hij wellicht een wat aanvallendere rol.

In Wollongon moest Wout Van Aert eerder wachten en op zijn spurt rekenen, maar in Glasgow zal hij wellicht meer in het offensief mogen gaan. Al zullen niet veel renners durven meespringen.

"Zijn beste kans om het WK te winnen, is door na een 1e offensief van Evenepoel zelf aan te vallen of mee te schuiven", zei analist Benji Naesen aan Het Nieuwsblad. "Als Van Aert dan nog op iemand als Nathan Van Hooydonck kan rekenen, staat hij er goed voor."

In de finale moet Van Aert volgens Naesen dan solo gaan. "Anders gaan ze hem langs alle kanten aanvallen", vindt hij. "Ook gaan er weinig mensen met hem naar de finish rijden. Daar is hij te snel voor."

Naesen verwacht dat enkel iemand als een Mathieu van der Poel dat risico zal nemen. "Dat zal vuurwerk geven, maar het dreigt dan voor België nipt te worden", besloot de analist.