OFFICIEEL: Lotto Dstny haalt 3 nieuwe namen binnen, hardrijder vervoegt het team van Tadej Pogacar

Lotto Dstny heeft de transfer van 3 renners aangekondigd. Het heeft Jenno Verberckmoes, Lionel Taminiaux en Henri Vandenabeele binnengehaald. UAE verwelkomt ook een nieuwe renner. Nils Politt tekende voor 3 jaar.

Vanaf 1 augustus is de transfermarkt open en zo mogen de transfers officieel aangekondigd worden. Lotto Dstny kondigde de transfer van maar liefst 3 renners aan.

Zo komt Jenno Verberckmoes van Flanders-Baloise over. Hij is een puncher en is een man voor de klimklassiekers. Lionel Taminiaux komt dan weer van Alpecin-Deceuninck over. Hij is een man voor geaccidenteerde eendagskoersen en kan teren op zijn sprint. Ten slotte is er nog Henri Vandenabeele. Hij keert van dsm-firminich terug en is een pure klimmer.

Alle drie tekenden ze voor 2 seizoenen. "Met deze 3 renners versterken we ons op verschillende terreinen", liet CEO Stéphane Heulot via de ploegkanalen weten. "Het zijn teamspelers, maar ook renners die hun eigen kans kunnen gaan. Ze passen perfect binnen onze plannen."

Ook UAE kondigde een officiële transfer aan. Nils Politt verlaat na 3 seizoenen BORA-hansgrohe en tekende voor 3 jaar bij UAE. De Duitse hardrijder zal een man voor de voorjaarsklassiekers zijn, maar zal ook voor de rittenkoersen ingezet worden.