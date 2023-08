Tom Boonen benoemt lastigste feit op een WK: "Was voor mij echt een opdracht"

Het WK in Glasgow van komende zondag wordt er wellicht een met regen. Of het echt zover komt, valt nog af te wachten tot zondag, maar de renners weten waar ze op moeten letten.

Het laatste WK in de regen dateert van 2019, toen ook in Groot-Brittannië in Yorkshire. Mathieu van der Poel leek toen op weg naar de wereldtitel, maar kreeg toen een inzinking in de finale en kwam niet meer terug.

Wat moeten de renners dan doen: valpartijen vermijden of niet koud krijgen? "Niet koud krijgen!", zegt Tom Boonen bij Wielerclub Wattage. "Dat was voor mij echt een opdracht op een WK."

"Je staat er 's ochtends bij de start al een halfuur met veel te veel kleren aan. Die worden nat en dan vertrek je voor 6 à 7 uur. Er rijdt iemand weg en dan zit je uren te wachten. Er wordt vaak rap gereden, maar je krijgt koud", stelt Boonen nog.

Yorkshire geen invloed op Van der Poel

De wereldkampioen van 2005 denkt ook dat het WK in Yorkshire geen invloed zal hebben op Van der Poel. "Dat maakt mentaal geen verschil. Een slechte dag in slecht weer neem je niet mee."