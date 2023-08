Tadej Pogacar wil droom najagen op het WK in Glasgow en ziet ook voordeel voor zichzelf

Tadej Pogacar is straks een van de favorieten voor het WK in Glasgow. Al was de Sloveen nog nooit top op het WK.

Tadej Pogacar neemt straks al voor de vijfde keer deel aan het WK op de weg bij de elite. Toch deed hij nog nooit echt mee voor de wereldtitel. In 2019 werd hij 18de, zijn beste resultaat op een WK. Vorig jaar in Wollongong werd hij 19de.

"De regenboogtrui is altijd mijn droom geweest. Het is alleen erg moeilijk om het WK te winnen. Je moet op één dag de beste ter wereld zijn en dat is niet gemakkelijk. Daarom kom ik elk jaar terug totdat ik mijn droom heb verwezenlijkt", zegt de Sloveen bij Tuttobici.

Voordeel meteen na de Tour?

In de commotie over het parcours gaat Pogacar niet mee. "Het parcours is erg ingewikkeld en veeleisend, dus de koers zal erg selectief zijn. Ik hoop dat ik goede benen heb in de koers", blijft hij op de vlakte.

Over het verloop van de koers is de Sloveen ook nog onzeker. "Uiteindelijk zal iemand het initiatief nemen. Het is de grootste eendagswedstrijd van het seizoen, maar in tegenstelling tot andere jaren valt deze op een iets ander tijdstip. Dit keer rijden we het WK direct na de Tour, en ik voel me goed. Ik hoop en denk dat ik er klaar voor ben."