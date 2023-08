Broer David van der Poel na het WK: "Ik ben die milieuactivisten erg dankbaar"

David van der Poel heeft de wereldtitel van zijn broer Mathieu van der Poel net nog kunnen zien. Hij eindigde tweede in de Ronde van Namen en zat bij de dopingcontrole.

David van der Poel kon zondag net niet de zege pakken in de laatste zege van de Ronde van Namen. Zijn broer Mathieu veroverde even daarna de wereldtitel op de weg in Glasgow. En dat kon hij nog net zien.

"Ik ben die milieuactivisten erg dankbaar. Doordat zij de wedstrijd zoveel vertraging lieten oplopen, kon ik de finale nog meepikken", zegt David van der Poel bij Gazet van Antwerpen. Hij kon zo nog de laatste 25 kilometer van het WK zien.

Na de wedstrijd heeft David nog even contact gehad met zijn broer. "Alleen ging het vooral over zijn val. Hij zei dat hij zich daarbij toch wel best zeer had gedaan", zegt David nog. De carrière van Mathieu is nu voor 99 procent geslaagd, denkt David. In de toekomst kan Mathieu dan ook zonder druk zijn doelen gaan najagen.