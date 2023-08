Alweer stevig transfer-en contractnieuws: Intermarché verliest renner, sterke sprinter naar Lidl-Trek en UAE door met kern

In het altijd drukke augustus loert transfer-en contractnieuws steeds om de hoek. Intermarché ziet een renner naar Groupama-FDJ gaan, Lidl-Trek verwelkomt de sterke sprinter Jonathan Milan en bij UAE pakken ze uit met een rondje contractverlengingen.

De Noor Sven Erik Bystrom is bezig aan zijn tweede jaar bij Intermarché-Circus-Wanty. Daar blijft het bij, want de Noor komt in 2024 uit voor Groupama-FDJ. Minder verrassend is dat die ploeg ook nog de komst van twee Fransen bevestigt. Rémy Rochas en Clément Russo komen over van respectievelijk Cofidis en Arkéa-Samsic.

De meest opvallende transfer van de dag is die van Jonathan Milan, dit jaar nog winnaar van een rit en de puntentrui in de Giro. In de sprints kan de Italiaan enorm veel kracht ontwikkelen en dat spreekt zijn nieuwe ploeg Lidl-Trek wel aan. Milan verlaat dus Bahrein Victorious en tekende bij Lidl-Trek een contract tot het einde van 2026.

© photonews

Bij Team UAE zijn ze behoorlijk tevreden over de renners die ze nu al in huis hebben, zo lijkt het. De ploeg uit de Emiraten heeft immers in één klap vijf contractverlengingen aangekondigd. Brandon McNulty, Marc Soler, Rui Oliveira, Ivo Olivieira en Vegard Stake Laengen zullen ook in 2024 op post blijven.