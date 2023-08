Van Aert krijgt veel lof en heeft toch hoger Van der Poel-gehalte nodig: "Wout bezorgt me kippenvel, maar hij is te lief"

Wout van Aert stuitte opnieuw op eeuwig rivaal Mathieu van der Poel. Een beetje meer op de Nederlander lijken, zou Van Aert niet slecht uitkomen, stelt David Millar.

De gewezen tijdritspecialist zag het WK wielrennen naar zijn thuisland komen en laat zich over Van Aert uit bij Jaun News UK. "Wout van Aert is een renner die me kippenvel bezorgt. Maar hij is te lief. Ik zeg dat met enorm respect."

"Als hij rijdt voor een kopman, geeft hij zijn leven en is hij erg sterk onder deze omstandigheden. Maar als hij rijdt voor zichzelf, moet hij gemener zijn. Een beetje zoals Van der Poel. We zagen het zondag ook: Van Aert leverde veel inspanningen, terwijl Pogacar de aanvallen volgde door altijd perfect gepositioneerd te zitten", aldus Millar.

Van Aert is één van mooiste renners om naar te kijken

"Maar dat is de stijl van Van Aert, hij wil altijd koersen", beseft de Schot ook. "Hij is één van de mooiste renners om naar te kijken. Ik ga er geen kritiek op leveren, want het doet me dromen. Ik wens hem de overwinning in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix toe."

Want aan het eind van de dag liegt het aantal grote zeges niet. "Als het over het winnen van Monumenten gaat, staat hij een trapje lager dan Pogacar en Van der Poel." En sowieso gaat Van Aert Van der Poel blijven tegenkomen. "Zonder Van Aert zou Van der Poel niet zo sterk zijn. En vice versa. Deze rivaliteit is bijna ongezien."