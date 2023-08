Ze weet niet van ophouden: Spaanse renster tekent nieuw contract en gaat door tot haar 41e(!)

Mavi Garcia blijft nog wat langer in het peloton. Ze heeft bij Jayco AlUla een contract van 2 jaar getekend. Zo zal ze tot haar 41e doordoen.

Op haar 39e zit Mavi Garcia nog altijd in het peloton. De voorbije seizoenen reed ze onder meer voor UAE ADQ en Liv Racing TeqFind. Ze werd onder meer 5 keer Spaans kampioen op de weg en won de Ronde van Emilia en de GP Plouay.

Garcia zal nog minstens 2 seizoenen aan haar carrière breien, want ze tekende voor 2 jaar bij Jayco AlUla. Zo zal ze tot haar 41e in het peloton zitten.

"Ik ben blij dat ik voor Jayco AlUla kan rijden, want het ziet er van buitenaf een team met een goede structuur uit. Eerder waren er al pogingen om tot een samenwerking te komen en ik ben blij dat het er nu van gekomen is", vertelde Garcia via de teamkanalen.