Renner van Intermarché-Circus-Wanty kiest voor Frans avontuur

Laurens Huys trekt naar Arkéa Samsic. Na 2 jaar Intermarché-Circus-Wanty gaat hij voor een jaar naar het Franse team.

De voorbije 2 seizoenen reed Laurens Huys voor Intermarché-Circus-Wanty. Hij boekte geen enkele zege, maar werd in de Ronde van Noorwegen 7e en maakte veel indruk tijdens de voorbije Giro waarbij hij 2 keer in de ontsnapping zat en ook een top 10-notering boekte.

Zijn contract loopt eind 2023 af en Huys trekt voor een jaar naar Arkéa Samsic dat vanaf 2024 Arkéa-B&B Hotels zal heten. Zo kiest de 24-jarige Belg dus voor een Frans avontuur.

Huys kijkt al uit naar volgend seizoen. "We hebben hele goede koersen in België, met mooie klassiekers en aardig wat monumenten, maar de Franse kalender is buitengewoon, met zijn de mooiste rittenkoersen op de kalender", klonk het op de website van zijn nieuwe team.