Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet voor Van Aert én Evenepoel groot voordeel op WK tijdrijden

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft met Remco Evenepoel en Wout van Aert opnieuw twee ijzers in het vuur die voor goud kunnen gaan op het WK tijdrijden. Hij schat hun kansen in.

Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben goede herinneringen aan het WK tijdrijden. Evenepoel pakte al drie medailles, Van Aert twee. Maar telkens ze aan de start stonden, pakten ze ook een medaille.

Van een medaille mogen de Belgen dus nu al bijna zeker zijn, de vraag is alleen welke kleur. Zowel Van Aert als Evenepoel konden nog geen goud pakken. Vandaag dan maar in en rond het Schotse Stirling?

"Dit is een parcours voor tijdrijders pur sang. Wout gaat hier zeker zijn vermogen op kwijt kunnen", zegt bondscoach Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Maar ook Evenepoel moet er zijn vermogen kwijt kunnen, ook al hadden meer hoogtemeters hem beter gepast.

"Maar intussen weten we dat ook hij snelle parcoursen aankan. Wattages, aerodynamica: het is perfect in evenwicht bij hem. Daar gaat hij ook hier voordeel uithalen", zegt Vanthourenhout nog.