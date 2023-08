Het staat vast: Annemiek van Vleuten kondigt haar laatste wedstrijden aan

Annemiek van Vleuten zal in eigen land haar carrière afsluiten. Dat heeft ze op haar website aangekondigd. De Simac Ladies Tour in september zal haar laatste wedstrijd worden.

Donderdag kondigde Annemiek van Vleuten op Instagram al aan dat ze in september haar laatste wedstrijd uit haar carrière zal rijden. "Meer details volgen op mijn website", schreef ze erbij.

Een dag later gaf van Vleuten al de details over haar afscheid mee: "Na het WK in Glasgow rijd ik komende week 3 criteriums. Dat zijn het dernycriterium in Wilrijk op maandag, het Wielerspektakel op dinsdag en de Profronde in Etten-Leur op zondag."

Daarna volgen nog 2 internationale rittenkoersen. Eerst rijdt van Vleuten de Ronde van Scandinavië (23-27 augustus) en daarna "in eigen huis" de Simac Ladies Tour (5-10 september).

"Ik ga dat niet meer als een groot doel rijden, want ik heb gemerkt dat ik er daar de energie niet meer voor heb", ging van Vleuten verder. "Stoppen in de Simac Ladies Tour is wel symbolisch, want in 2007 reed ik er als gastrenster voor Therme-Skincare. Al moest ik na een valpartij al na één dag opgeven."