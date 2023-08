Alberto Contador dropt bommetje over toekomst Remco Evenepoel: "Het is een publiek geheim"

Rijdt Remco Evenepoel in 2024 nog voor Soudal Quick-Step? Alberto Contador is zeker van zijn stuk.

Remco Evenepoel pakte vrijdag op fenomenale wijze de wereldtitel tijdrijden, maar bij Eurosport dropte Alberto Contador nadien een bommetje. Hij is er namelijk zeker van dat Remco Evenepoel volgend jaar bij INEOS Grenadiers rijdt.

"Het is een publiek geheim dat Evenepoel in 2024 voor hen rijdt", zei Contador. Evenepoel zou volgens de tweevoudige Spaanse Tourwinnaar ook "een groepje renners met zich meenemen". Maar Evenepoel heeft dus nog een contract tot eind 2026 bij de ploeg van Lefevere.

Vorige week nog zei Patrick Evenepoel, de vader en manager van Remco, dat een vertrek bij de ploeg niet uitgesloten is als het team dat Remco dat moet helpen aan eindwinst in de Tour niet sterk genoeg is.

Lefevere was boos en noemde de uitspraken van vader Evenepoel "een beetje dom". En hij dreigde ook nog. "Als een contract niet gerespecteerd wordt, dan komt er een rechtszaak van."