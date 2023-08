Bondscoach Sven Vanthourenhout bijzonder streng voor Belgische beloften na geflopt WK

De Belgen deden op het WK voor beloften nooit mee voor de regenboogtrui. Bondscoach Sven Vanthourenhout velt een streng oordeel achteraf.

Het WK voor beloften is op een sisser uitgedraaid voor de Belgische beloften. Alec Segaert werd nog zevende, maar er had veel meer in gezeten. Maar de Belgen maakten één cruciale fout: ze waren niet mee met de vroege vlucht, waaruit winnaar Axel Laurance uiteindelijk kwam.

"Er was één belangrijke opdracht en dat was mee zijn van bij de start. Als dat niet het geval is, dan zijn er weinig excuses voor mij", oordeelde bondscoach Vanthourenhout bij HLN. Die opdracht om mee te zijn gold voor alle Belgen, behalve voor Nys.

"Ik heb nog niet gepraat met de renners, maar ik ben ‘not amused’ met de situatie", zei Vanthourenhout nog. Hij begrijpt wel dat Vangheluwe pech had en Gelders twee keer moest terugkomen na een val.

Door een sterke kopbeurt van Segaert kwam het peloton nog terug tot op 35 seconden, maar dan werd er nagelaten om het gat dicht te rijden. "Dat is onbegrijpelijk. Nogmaals: ik ben nu heel streng." Vanthourenhout wil wel het verhaal van de renners nog horen, maar zal dit alles wel aankaarten bij de nabespreking.