Profiteert Lotte Kopecky van te sterke Nederlandse ploeg? "Eén voor allen en allen voor één"

Lotte Kopecky is zondag een van de topfavorieten voor de regenboogtrui bij de vrouwen. En ze kan misschien profiteren van de vele kopvrouwen bij de Nederlanders.

Nederland staat traditioneel met heel toppers aan de start. Met onder meer Van Vleuten, Vollering, Vos, Wiebes en ook Van Anrooij hebben de Nederlanders opnieuw heel wat potentiële winnaars. En dat leidde in het verleden al tot een slechte samenwerking of communicatie tussen de Nederlanders

Ex-renner Michael Boogerd voorspelt dan ook problemen. "Ik heb niet de indruk dat het één voor allen en allen voor één is bij de vrouwen. Dat is ook niet gemakkelijk wanneer je zoveel toppers hebt", zegt Boogerd bij De Telegraaf.

Volgens Boogerd slaagt ook bondscoach Loes Gunnewijk er niet in een ploeg te smeden. "We hebben al te vaak gezien dat het een tactische warboel is, vooral omdat er nooit echt duidelijkheid is over wie welke taken heeft."

Kopecky uit haar tent lokken

"Als Oranje Kopecky wil lossen, zullen ze haar als ploeg moeten slopen. Nederland zal het slim moeten spelen door Vollering een beetje in de wachtkamer te houden en met andere sterke vrouwen Kopecky uit de tent te lokken en langzaam kapot te rijden, zodat Vollering in het slot haar slag kan slaan", zegt Boogerd nog.