Arnaud De Lie verklaart opvallend zegegebaar in Frankrijk: "Ploegmaten lachten en daagden me uit"

Arnaud De Lie heeft in Frankrijk opnieuw aangeknoopt met een overwinning. Hij had vooral een opvallende zegegebaar in petto.

In de Franse eendagswedstrijd La Polynormande was er niets te doen aan Arnaud De Lie. Met Valentin Ferron en Jordan Jegat klopte De Lie niet de grootste namen, maar voor het is wel zijn zesde zege van het seizoen.

"In de finale ging het nog heel hard. Vooral toen Guillaume Martin versnelde bergop kreeg ik het even lastig en moest ik alles geven om er bij te blijven. Met Cedric Beullens had ik nog een ploegmaat aan mijn zijde. Hij volgde een aanval van enkele renners in het slot en ik zat daarna in een zetel."

"Hij werkte niet mee vooraan in dat groepje en ik kon mijn krachten sparen in de tweede groep. Uiteindelijk kwamen we heel dicht. Ik lanceerde mijn sprint op zo’n 300 meter, ging de andere jongens nog voorbij en pak de zege", zei De Lie over zijn overwinning.

Opvallend zegegebaar

De Lie pakte nog uit met een opvallende zegegebaar. Dat was een grapje met mijn ploegmaten. Ik heb een klein baardje hier in Frankrijk, gisteren (zaterdag, nvdr.) lachten ze me daarmee uit en daagden ze me uit. Als ik zou winnen, zou ik naar dat baardje verwijzen vandaag. En dat heb ik gedaan."