Girmay één van weinigen die Evenepoel versloeg en is geen argument: dit mag volgens Bruyneel niet toegelaten worden

Johan Bruyneel was al scherp over de uitlatingen van Patrick Evenepoel. Diens zoon Remco won het WK tijdrijden en over dat WK heeft Bruyneel nog wel wat te zeggen.

In de podcast The Move ging het ook over de resem onbekenden uit exotische landen die meedoen aan het WK tijdrijden. "Om te beginnen zijn er maximaal 2 renners per land. Als je ziet dat er 77 renners aan de start komen, kun je stellen dat dat er 40 te veel zijn."

VERSCHIL IN MATERIAAL

"Profrenners van Mauritius, Ghana, Kaapverdië, Guam, Afghanistan, Vaticaanstad... In de wegrit deed ook een renner mee namens Vaticaanstad. Dat was een 40-jarige Nederlander, ik ben niet zeker hoe dat in zijn werk gaat. Dit zijn landen die deelnemen en dat is het dan. Er is een enorm verschil in materiaal", kaart Bruyeel aan.

"De 77ste had een achterstand van 30 minuten in een tijdrit van 55 minuten. Dit zou niet toegelaten mogen worden", maakt de voormalige ploegleider zijn standpunt duidelijk. "Er zou een standaard moeten zijn dat je minstens 40 kilometer per uur kan rijden."

DISCUSSIE ROND GIRMAY

Geldt het voorbeeld van Girmay als tegenargument? Via de UCI kwam die bovendrijven, moest die dan niet langzaam progressie maken? "Hij was vrij getalenteerd. Bij de junioren was hij één van de weinigen die Evenepoel versloeg. Maar hij maakte een ontwikkelingsprogramma van de UCI door voor niet-traditionele wielerlanden."