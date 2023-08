Jumbo-Visma haalt een seizoensrevelatie binnen: "Veel renners zijn beter gaan presteren"

Matteo Jorgenson verkast naar Jumbo-Visma. Hij verlaat Movistar en trekt naar de ploeg van onder meer Wout Van Aert.

De voorbije seizoenen liet Matteo Jorgenson al vlagen van zijn talent zien, maar dit seizoen kwam hij helemaal tot ontbolstering. De Amerikaan won de Ronde van Oman en werd 4e in de E3 Saxo Classic. In de Ronde van Vlaanderen werd hij 9e. Nadien werd hij in de Ronde van Romandië ook nog eens 2e.

Jorgenson kon op heel wat interesse rekenen en koos voor Jumbo-Visma. Hij tekende er voor 3 seizoenen en zal er op verschillende fronten mee voor de overwinning strijden.

"Deel uitmaken van een team dat op alle terreinen voor de overwinning rijdt, dat is waar ik het meeste naar uitkijk", aldus Jorgenson in een 1e reactie. "Wie er wint, maakt niet veel uit. Voor de zege gaan, is wat me motiveert."

Ook heeft de Amerikaan veel vertrouwen in zijn nieuwe werkgever: "Veel renners die zich bij deze ploeg aansloten, zijn daarna beter gaan presteren. Dat zegt veel over een team. Ik wil het beste uit mezelf en mijn carrière halen en dat kan bij Jumbo-Visma."