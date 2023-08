Lotto Dstny verlaten en 8 maanden later terugkeren: Belg verklaart zijn opmerkelijke transfer

Harm Vanhoucke heeft een opmerkelijke transfer gemaakt. Na 8 maanden keerde hij al terug naar Lotto Dstny. Hij keerde vanwege zijn persoonlijke ambities terug.

Eind 2022 verliet Harm Vanhoucke Lotto Dstny (toen nog Lotto Soudal). Hij reed toen 4 jaar voor het Belgische team. Vanhoucke tekende voor dsm-firminich, maar in onderling overleg gingen ze al voortijdig uit elkaar.

Vanhoucke keerde naar Lotto Dstny terug en tekende een contract tot eind 2024. Zo staat hij na 8 maanden terug bij zijn 1e team. Best opmerkelijk.

"Ik heb heel goede herinneringen aan mijn periode bij deze ploeg”, doet Vanhoucke zijn verhaal op de website van Lotto Dstny. “En ik ben blij dat ik mag terugkeren naar deze warme familie. Ik maak hier een nieuwe start en wil opnieuw de renner worden van voorheen."

PERSOONLIJKE AMBITIE

"De voorbije maanden sprak ik met heel wat renners van de ploeg”, gaat Vanhoucke verder. “De ploeg heeft stappen gezet en er zijn veel positieve veranderingen, zoals de samenwerking met trainers en meer aandacht voor de voeding."

Vanhoucke wil zich tonen en dat ging niet bij dsm-firminich. "Ik wil me in rittenkoersen van een week tonen en daarnaast ook mijn steentje in het Ardense werk bijdragen", besloot hij.