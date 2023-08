Wielertransfers: klimmer voor Lidl-Trek, talent naar Astana

Patrick Konrad verlaat BORA-hansgrohe en gaat naar Lidl-Trek. Astana haalt dan weer een talent binnen. Het haalde Anthon Charmig.

Vanaf augustus zijn transfers in wielerland mogelijk en Lidl-Trek deed met Tao Geoghegan Hart al een toptransfer. Deze keer halen ze ook een klimmer. Patrick Konrad tekende voor 2 seizoenen en komt van BORA-hansgrohe over.

De Oostenrijker werd al 2 keer nationaal kampioen van zijn land en won in 2021 ook een rit in de Tour. Ook eindigde hij al 2 keer in de top 10 van de Giro.

Another one! Welcome to Lidl-Trek, @PatricKonrad 👋



The Austrian climber has signed a contract through 2025 🤝



📰 https://t.co/xsWsDqLgQb pic.twitter.com/fj347ugSh7 — Lidl-Trek (@LidlTrek) August 15, 2023

Ook Astana kondigde een transfer aan. Anthon Charmig stapt na zijn debuutseizoen bij Uno-X naar Astana over. Daar tekende hij voor 2 seizoenen.

Charmig won begin dit seizoen een rit in de Ronde van Oman en debuteerde ook al in de Tour. Hij heeft er een goed oog in. "Bij Astana slaagden al enkele Deense renners en ik hoop de volgende te zijn", liet hij in een 1e reactie weten.