De kogel is door de kerk: klimmer komt de kern rond Remco Evenepoel versterken

Het is officieel. Mikel Landa gaat Soudal Quick-Step. Zo wordt hij het nieuwe puzzelstukje in de klimtrein van Remco Evenepoel.

Mikel Landa tekende voor 2 seizoenen bij Soudal Quick-Step. De Bask komt over van Bahrain Victorious en is een gevestigde waarde tussen de klimmers. Zo eindigde hij al 2 keer op het podium van de Giro en won hij er in 2017 het bergklassement.

Tijdens de Tour de France ontstonden de geruchten rond Landa. Patrick Lefevere had verklaard dat ze met iemand uit de top 15 van het klassement aan het praten waren. Al snel bleek dat het om om Landa ging. In Het Nieuwsblad zei Lefevere dat Landa zelf contact had gezocht.

Bij Soudal Quick-Step zal Landa tot de klimtrein van Remco Evenepoel behoren. Landa kijkt er al naar uit. "Ik heb er veel vertrouwen in dat ik Evenepoel veel zal kunnen helpen, maar dat ik ook zelf goede resultaten zal rijden, wanneer ik de kans krijg", zei hij in een 1e reactie.

Landa is ook benieuwd om voor Soudal Quick-Step te rijden: "Het is een team waarvoor ik altijd al respect had. Ik was er altijd van onder de indruk hoe ze in alle situaties altijd hun kopmannen steunen. Het is de 1e keer dat ik voor een Belgisch team rij en ik kijk ernaar uit om de Belgische cultuur te leren kennen."