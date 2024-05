Het feest compleet bij Nys-clan: andere bekenden namen blijven niet achter na triomf Thibau, ook Sanne Cant imponeert

Thibau Nys heeft de champagne laten knallen in Hongarije. Het is feest bij de voltallige Nys-clan, want enkele bekende teamgenoten van hem uit het veldrijden hebben ook eens kunnen zegevieren in een andere discipline dan de cross.

Thibau Nys heeft de Ronde van Hongarije gewonnen voor Lidl-Trek, maar komt in het veldrijden uit voor Baloise Trek-Lions. Lucinda Brand hanteert bij de vrouwen exact diezelfde combinatie en heeft zondag voor Lidl-Trek ook deelgenomen aan de 3 Rides Gravel Race, een gravelwedstrijd die deel uitmaakt van de Gravel World Series.

Daar stond geen maat op de Nederlandse, die de tegenstand op minuten reed en zo een mooie overwinning boekte. Ook Sanne Cant deed het daar heel erg goed en eindigde voor Fenix-Deceuninck knap vierde. Dan nog was ze niet de beste Belgische, want Lore De Schepper haalde met haar derde plaats nog net het podium.

VAN AVERMAET OPNIEUW TOP 5 IN GRAVELRACE

Overigens leverde de editie van diezelfde gravelrace bij de mannen ook een bekende winnaar, weliswaar niet eentje uit het kamp-Nys. Na een spannende ontknoping haalde Daan Soete het. Er waren nog Belgen die deze wedstrijd kleur gaven, met Dries Van Gestel, Greg Van Avermaet en Anton Ferdinande op plaatsen 3, 4 en 5.

Elders stond wel nog een man uit het kamp van Sven Nys op het podium. Pim Ronhaar was één van de renners die Baloise-Trek Lions opstelde in de wegkoers Flèche du Sud. Ronhaar heeft deze rittenkoers ook gewonnen, na eerder ook al een rit te winnen. Op de laatste dag kwam de eindzege van Ronhaar niet meer in gevaar.

PUCK PIETERSE EUROPEES KAMPIOENE MOUNTAINBIKEN

Nog ander wielernieuws valt te rapen in het mountainbiken. Puck Pieterse heeft immers haar Europese titel crosscountry met succes verlengd. Dat deed ze in helse omstandigheden, maar in een dikke mistlaag soleerde ze toch naar de overwinning.