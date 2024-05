In rijtje met het kloppen van Van der Poel in Luik, Pogi verbaast terug: "Hij zegt tegen Stuyven: ga jij maar naar achter"

Is er überhaupt iets dat Pogacar - Pogi voor de vrienden - niet kan? Jasper Stuyven heeft zijn veelzijdigheid van dichtbij kunnen aanschouwen.

Een sprint was in de negende etappe van de Giro verre van een zekerheid, want Jhonatan Narvaez reed in de laatste honderden meters nog voorop. Niemand minder dan roze trui Tadej Pogacar ging hem terughalen met een kopbeurt om u tegen te zeggen. De man die hem eerder in de Giro een keertje geklopt had deed dat niet opnieuw.

In het Eurosport-programma Kop over Kop keken ze met grote verbazing naar de actie van Pogacar. "Het tempo gaat ineens zo omhoog wanneer Pogacar aanzet. Die inspanning van Pogacar was zo belangrijk", aldus Jip van den Bos. Bobbie Traksel is het er mee eens. "Als Pogacar er niet was geweest, waren ze niet teruggekomen."

POGACAR BEPAALT DE KOERS

Het noopt Traksel tot het herhalen van een wederkerend thema in deze Giro: "Pogacar heeft de koers weer bepaald." Narvaez zal nog wel een keertje vloeken, want de Ecuadoriaan leek een mooie kloof te hebben. "Die inspanning van Pogacar gebeurt aan zo'n snelheid. Dan wordt dat gat ineens weer kleiner", zegt Van den Bos.

Pogačar's pull is insane for a 65 kg rider! 🤯Without him, Narváez would have won today. #GirodItalia pic.twitter.com/TCI144Zjzq — Inside Out (@InsideOut2912) May 12, 2024

Het was Jasper Stuyven die op 500 meter van de meet op kop zat van het peloton, in dienst van sprinter Jonathan Milan van Lidl-Trek. Pogacar vond het tempo van de Belg kennelijk nog niet hard genoeg. Als een TGV kwam hij naar voren gedenderd, waarna de roze man er nog een ferme laag bovenop wist te leggen.

POGACAR LOST STUYVEN AF

Ook Traksel moet lachen met die opvallende wissel van de wacht. "Hij zegt tegen Jasper Stuyven: ga jij maar een rijtje naar achter." Het is weer één van die vele straffe nummers die we van Pogacar al gezien hebben, zoals het winnen van de Strade Bianche en Bardet en Van der Poel kloppen in Luik-Bastenaken-Luik.