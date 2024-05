Uijtdebroeks zegt waarom het verbazingwekkend is dat hij er nu al zo goed voor staat en heeft boodschap voor Pogacar

Wat een uitstekende eerste week is het geweest voor Cian Uijtdebroeks. Pogacar deelt de lakens uit in de Giro, maar ook witte trui Uijtdebroeks maakt indruk met een voorlopige vijfde plek in het klassement.

Zijn ploeg heeft ook een ritzege op zak, na het succes voor Olav Kooij. "Dat maakt toch wel een verschil", zegt Uijtdebroeks in Sportweekend. "We waren hier ook met het doel om ritten te winnen. We hebben pech gehad met Robert Gesink en Christophe Laporte, die naar huis moesten. Dan doet het wel deugd dat we het kunnen afmaken."

Momenteel rijdt Uijtdebroeks zelf dus in die mooie witte trui rond. Is het ook een doel op zich om die te kunnen behouden? "Mijn doel is om zo hoog mogelijk in het klassement te eindigen. Komt die witte trui erbij, dan is dat natuurlijk heel leuk. Elke week knok ik om zo dicht mogelijk bij de eindwinnaar te eindigen." Dat zal Pogacar zijn.

UIJTDEBROEKS IN TOP 5 NA WEEK MET UITDAGINGEN

Die hoeft dus niet te verschieten als hij ziet dat Uijtdebroeks er alles aan doet om aan te klampen in de bergen. De Belg van Visma-Lease a Bike vindt het opmerkelijk dat hij nu al in de top 5 kan kamperen. "Het was een week die mij niet het beste lag, met een gravelrit en een tijdrit waar ik niet zo naar uitkeek", blikt hij terug.

"Er waren ook wat punchy ritten. Ik ben heel blij met waar ik nu sta." Wat brengt de rustdag? "Een beetje losfietsen en voor de rest de beentjes op het bed, ook al zijn we in mooi toeristisch gebied. Dat heb ik nodig. De echte bergen komen er stilaan aan. De overgang naar het zware werk begint. Dan begint de echte Giro voor mij."

UIJTDEBROEKS LAAT ZICH UIT OVER PODIUM

Denkt hij zelf dat het podium in het algemeen klassement er in zit? "Het is altijd moeilijk te zeggen. Ik bekijk het dag per dag. Ik probeer er elke dag het maximale uit te halen en ik denk dat dat de beste benadering is. Ik heb de afgelopen week heel veel opgestoken naar de toekomst toe."