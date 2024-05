Mathieu van der Poel geeft nog eens een teken van leven en laat zien waar hij mee bezig is

Het is nu al even wat stiller rond Mathieu van der Poel. Hij heeft nog eens laten zien waar hij nu mee bezig is.

Ook in een periode waarin Mathieu van der Poel even geen wedstrijden meer rijdt, wil de wielerliefhebber nog altijd wel weten hoe het met hem gaat. Het is bekend dat hij na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik tijd heeft vrijgemaakt voor vakantie. Die wielerwedstrijd dateert ondertussen alweer van 21 april 2024.

Dat is meer dan drie weken geleden. Die weken vulde Van der Poel dus onder meer op met vakantie in Dubai. Hij nam er onder meer tijd om nog eens een balletje golf te slaan en zich te amuseren aan de zijde van zijn vriendin Roxanne Bertels. Daar waren verschillende updates over te zien op de sociale media van Roxanne.

VAN DER POEL OP PAD

Ondertussen heeft de vakantie opnieuw plaats gemaakt voor arbeid op de fiets. Met een afbeelding op zijn eigen Instagram Stories laat Van der Poel zien dat hij op pad is gegaan met een trainingsmakker. Van der Poel heeft de trainingen dus hervat en is zich nu weer aan het klaarstomen voor het tweede deel van het seizoen.

Wie hard werkt, verdient daarna wel een leuke beloning. Dat motto hanteert ook Mathieu van der Poel, want een andere foto laat blijken dat hij na die training heeft genoten van een lekkere cappucino. Maar het signaal naar de buitenwereld is verstuurd: Van der Poel is weer stevig aan de slag gegaan en dat belooft voor het najaar.

NOG VRAGEN ROND NAJAAR VAN DER POEL

Het is overigens nog altijd koffiedik kijken hoe dat er voor hem precies uit zal zien. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moet nog aankondigen welke grote ronde hij gaat rijden en aan welke nummers hij juist gaat deelnemen op de Olympische Spelen.