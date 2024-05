Sven Nys zegt wat hem nog het meeste treft bij het zien schitteren van zoon Thibau: "Er is niets mooier"

De ene Nys schitterde vroeger in het veld, de andere doet het in veld en op de weg. Sven heeft Thibau van op het thuisfront de Ronde van Hongarije zien winnen.

VTM volgde hoe Sven Nys die laatste etappe van de Ronde van Hongarije heeft beleefd. "Ik word een beetje in mezelf gekeerd. Je zit uiteraard te genieten en te stralen voor tv. Het gaat allemaal veel sneller dan we hadden verwacht", moet Sven ook nu nog toegeven. Het leuke is dat Thibau nog altijd aan het verbeteren is.

"Ik vind dat hij nog elke dag zijn grenzen aan het verleggen is en dat we nog niet echt weten waar dat schip op een bepaald moment zal stranden. Door dit soort omstandigheden ga je nog altijd wel voelen: er zit nog meer in, er is nog progressie mogelijk. Dat is heel fijn." Er is wel een duidelijke trend in de wielerloopbaan van Thibau.

SVEN NYS ZIET THIBAU UITPAKKEN

"Hij evolueert meer naar iemand die op een redelijk lastige klim echt nog iets in huis heeft. Om dan uit te pakken." In de Ronde van Hongarije rekende het talent van Lidl-Trek onder meer af met mannen als Marc Hirschi, Emanuel Buchmann en Wout Poels. Dat kan toch al tellen. "Het is niet van het minste", beseft vader Sven.

"Ik zie elke week dingen waar ik van zeg: ho, dat is toch weer een ander niveau." Die progressie en het feit dat Thibau zich geweldig amuseert, doet Sven nog het meest. "Er is niets mooier dan uw kind gelukkig te zien, zeggen ze altijd." Dat is aan het gebeuren. "En dan ook nog eens in de sport waar ik zelf nog altijd van houd."

NOG MOOIE DINGEN OP KOMST VOOR THIBAU NYS

De juiste weg is duidelijk ingeslagen. "De combinatie van cross en weg, het programma dat we kunnen uitstippelen: daar slaan we geen stappen mee over. We hopen dat hij niet ziek of geblesseerd geraakt en dan denk ik dat er de komende weken misschien nog wel mooie dingen zitten aan te komen."