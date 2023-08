"De perfecte match": Dylan Groenewegen krijgt extra steun in zijn lead-out

Max Walscheid is de nieuwe aanwinst van Jayco AlUla en zal in de lead-out van Dylan Groenewegen fungeren. Ook zal hij een van de pionnen voor de voorjaarsklassiekers zijn.

Na 2 seizoenen Cofidis trekt Max Walscheid naar Jayco AlUla. De Duitser is een specialist in de kasseiklassiekers (dit jaar 8e in Parijs-Roubaix) en kan ook op zijn spurt rekenen. Daarnaast kan hij ook nog een stukje tijdrijden.

Walscheid tekende voor 2 seizoenen bij Jayco AlUla. Hij zal van de lead-outtrein van Dylan Groenewegen deel uitmaken. Ook vervoegt hij de kern voor de kasseiklassiekers.

"We waren op zoek naar een renner voor de lead-out en de kasseiklassiekers en Walscheid is daarvoor de perfecte match", reageerde teambaas Brent Copeland. "Ook is hij heel ervaren."