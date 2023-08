Jan Bakelants ziet de problemen bij dsm-firminich: "Eerst hadden ze succes, maar ..."

Bij dsm-firminich is opnieuw een renner voortijdig weggegaan. Harm Vanhoucke is al de zoveelste in een rij van velen. Jan Bakelants reed ook voor dat team en raakt de oorzaken aan.

Harm Vanhoucke vertrok bij dsm-firminich door een meningsverschil. Het team zag enkel een rol als helper in hem, terwijl de Belg voor eigen rekening wou rijden. Zo gingen ze in onderling overleg uiteen.

Ook Jan Bakelants reed ooit voor dat team. In 2019 werd hij er wegkapitein. "Af en toe rijd je dan ook eens vooraan, maar zij vonden me te ambitieus als wegkapitein. Daarom stopte de samenwerking na een jaar", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Zij zijn overigens niet de enigen die voortijdig bij dat team vertrokken. Ook onder meer Marcel Kittel, Tom Dumoulin en Ilan Van Wilder vertrokken er ooit.

GOUD

"Nog voor Jumbo-Visma was het de ploeg die evidence based ging werken en ze hadden succes", weet Bakelants. Zo was er het WK goud in het tijdrijden met Dumoulin en ook wonnen ze de Giro met Dumoulin.

"Alleen lijkt het wel of ze zicht iets te hard zijn gaan vastklampen aan die plannen en protocollen, waardoor er geen ruimte voor flexibiliteit meer is", denkt Bakelants. "Bijzonder jammer, want dankzij hun goede scouting hebben ze vaak goud in handen. Alleen zijn ze weg vanaf ze ontbolsteren."