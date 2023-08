Leegloop bij INEOS Grenadiers duurt voort: opnieuw vertrekt een topper naar concurrent

Daniel Felipe Martínez verlaat INEOS Grenadiers op het einde van het jaar. De Colombiaan trekt voor één jaar naar BORA-hansgrohe.

Martinez maakte in 2021 de overstap van EF Education naar INEOS Grenadiers. De Colombiaan won onder meer het Critérium du Dauphiné (2020) en de Ronde van het Baskenland (2022), maar kon nooit een prijs rijden in een grote ronde.

Bij het Duitse BORA-hansgrohe wil Martinez dat wel proberen. "Ik ben heel blij met mijn transfer. BORA-hansgrohe is een groot team, met een goede groep renners", zegt de Colombiaan over zijn overgang.

Ook ploegbaas Ralph Denk is tevreden met de transfer. "Dani geeft ons meer opties zodra het aantal hoogtemeters toeneemt. Zowel in etappekoersen, grote rondes als heuvelklassiekers kan hij zijn ding doen, als kopman, rittenkaper of knecht. Met hem worden we alleen maar sterker."

Voor INEOS Grenadiers is het de zoveelste vertrekker dit jaar. Onder meer ook Pavel Sivakov (UAE Team Emirates) en Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) vertrokken al bij de Britten, waardoor ze op dit moment maar 15 renners onder contract hebben voor 2025.