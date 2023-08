Oude bekende stelt zich vragen bij transfer van Fabio Jakobsen en zegt ook duidelijk waarom

Fabio Jakobsen verlaat eind dit jaar Soudal Quick-Step en trekt naar het Nederlandse Team dsm-firmenich. Maar ex-ploegmaat Stijn Steels stelt zich er vragen bij.

Fabio Jakobsen verlaat na 6 jaar Soudal Quick-Step. De Nederlandse sprinter heeft bij de ploeg van Patrick Lefevere nog maar weinig kansen op een deelname in de Tour en vertrekt daarom bij de ploeg. Stijn Steels, ploegmaat van Jakobsen van 2020 t.e.m. 2020 twijfelt echter over zijn overstap naar Team dsm-firmenich.

"Ik weet niet goed hoe het gaat uitpakken bij dsm-firmenich. Die ploeg kan wel een sprinter gebruiken en probeert al een tijdje een nieuwe sprinttrein op te zetten, maar ik weet niet zeker of het de ploeg is voor Fabio om bij aan de slag te gaan", zegt hij bij Kop over Kop.

"Dan denk ik vooral aan de structuur. Fabio is iemand die vertrouwen nodig heeft en ook vrijheid." Team dsm-firmenich, de nieuwe ploeg van Jakobsen, staat dan ook bekend om zijn erg strikte protocol, waardoor veel renners er al vroegtijdig vertrokken.

Nieuwe stimulans

Maar aan de andere kant kan het ook net zijn wat Jakobsen nu nodig heeft. "Omgekeerd kan een volledig nieuwe omkadering ook voor een herlancering zorgen. Fabio zit even in een dipje", stelt Steels nog.