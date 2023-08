🎥 Lidl-Trek met een stevig nummer in Denemarken, dsm-firminich wint in de Arctic Race en een bisnummer voor een Fransman in de Limousin

Mattias Skjelmose heeft in de Ronde van Denemarken een dubbelslag geslagen. Hij won voor ploegmaat Mads Pedersen en is de nieuwe leider. In de Arctic Race of Norway won Alberto Dainese in de massasprint. Romain Grégoire won zijn 2e etappe in de Tour du Limousin.

In de Ronde van Denemarken stond een heuvelrit naar Velje op het programma. Na een vlakke aanloop kwam het peloton op een plaatselijk parcours terecht, waar het voortdurend op en af ging. Mads Pedersen voelde zich als een vis in het water en viel op zo'n 25 km van de streep aan. Hij streed de hele tijd voor een kleine voorsprong, maar in de diepe finale had hij toch zo'n halve minuut voorsprong. Zijn ploegmaat Mattias Skjelmose maakte nog de oversteek en op de hellende aankomststrook liet Skjelmose Pedersen achter. De Deen won voor Pedersen en Magnus Cort. Ook pakte hij de leiderstrui van Sören Waerenskjold over, die in de finale een lekke band had. 🚴🇩🇰 | Wat een overmacht van Lidl-Trek! Skjelmose en Pedersen rijden samen weg en eindigen als eerste en tweede. De twee Denen domineren voor eigen publiek! 🥇🥈 #PNDKR23



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/NROiBTuMjE — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 17, 2023 In Noorwegen begon de Arctic Race of Norway. De vroege vlucht werd tijdig gegrepen. Op het plaatselijke circuit in en rond Alta waren er enkele demarrages, maar niemand raakte weg. Er kwam een massasprint en die werd door Alberto Dainese gewonnen. Hij won voor Noah Hobbs en Clément Champoussin. Ook is de Italiaan de 1e leider in Noorwegen. 🚴🇳🇴 | Hij was de enige favoriet voor vandaag en maakt die status waar: Alberto Dainese wint de eerste etappe in Noorwegen! Mooie zege voor DSM-Firmenich ❄️❄️ #ArcticRace



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/EvH4lqsgUb — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 17, 2023 In de Tour du Limousin was er een nieuwe zege voor Romain Grégoire. Op de slotklim spurtte hij naar de zege en hij won voor Oscar Rodriguez en Jesus Herrada. Ook versterkte hij zijn leiderstrui. 🚴🇫🇷 | Er staat geen maat op Romain Grégoire! De Fransman rijdt iedereen op een hoop in het geel en pakt zijn tweede ritzege 2️⃣ #TDL2023



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/dxvZqOkHmT — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 17, 2023