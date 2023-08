Dopinggeval bij Jumbo-Visma is heel uniek en komt ook bijzonder ongelegen voor de ploeg

De Duitser Michel Hessmann van Jumbo-Visma is buiten competitie betrapt op een vochtafdrijvend middel. Daarmee is hij de eerste renner in tien jaar die door de ploeg op non-actief wordt gezet voor doping.

Dat er net bij Jumbo-Visma een dopinggeval is, is op zich wel opvallend. De ploeg herrees in 2013 als Team Blanco uit de as van Rabobank. De Nederlandse bank trok zijn sponsoring terug na enkele dopinggevallen in het peloton.

In februari 2013 werd Luis Leon Sanchez als laatste renner bij de ploeg op non-actief gezet omdat zijn naam genoemd werd in een onderzoek naar dopingdokter Eufemiano Fuentes. De ploeg kocht het contract van de Spanjaard op het einde van het jaar ook af. Sindsdien werd geen enkele renner bij de ploeg nog in verband gebracht met doping.

Antwan Tolhoek, Pascal Eenkhoorn en Juan José Lobato werden door de ploeg in 2017 zelf op non-actief gezet door het nemen van slaapmedicatie op trainingskamp, zonder medeweten van de ploeg. Het contract van Lobato werd toen ontbonden, Tolhoek en Eenkhoorn werden twee maanden geschorst door de ploeg.

Gevolgen voor zoektocht nieuwe sponsor?

Maar voor de ploeg Jumbo-Visma komt deze nieuwe dopingzaak wel erg ongelegen. Door het afhaken van sponsor Jumbo eind 2024 moet de ploeg voor 2025 op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. En dan kan een dopinggeval gemist worden als kiespijn.