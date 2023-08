Fabio Jakobsen spreekt klare taal over zware zomer na winst in Ronde van Denemarken

Fabio Jakobsen kon in de tweede etappe van de Ronde van Denemarken nog eens zegevieren. Voor de Nederlander een opluchting na een zware zomer.

Nadat Jakobsen in de eerste rit in de Ronde van Denemarken nog in het zand beet en tweede werd achter de Noor Søren Wærenskjold, die was weggereden uit het peloton, kon de Nederlander wel zegevieren in de tweede rit.

Opluchting na lastige zomer

Voor Jakobsen zijn eerste zege sinds half juni, toen hij nog twee ritten won in de Baloise Belgium Tour. De Nederlander is dan ook opgelucht met de zege in Denemarken, vooral na zijn lastige Tour, waar hij moest opgeven na een zware val in rit vier.

"Winnen voelt altijd goed, maar vooral nu na een lastige zomer door die valpartij in de Tour en mijn opgave. Ik heb nooit opgegeven en met de steun van deze geweldige ploeg toonde ik nog maar eens waartoe ik in staat ben. Ik had geen betere terugkeer in competitie kunnen bedenken."

Jakobsen boekte zijn zesde zege van het seizoen en is bezig aan zijn laatste maanden bij Soudal Quick-Step, want volgend jaar rijdt hij voor Team dsm-firmenich. Eerder dit jaar won Jakobsen ook al in San Juan, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Hongarije en dus twee ritten in de Baloise Belgium Tour.