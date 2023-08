Ook Evenepoel had inspraak in komst van Landa, Lefevere ziet ook andere rol voor de Bask

Remco Evenepoel heeft wel degelijk zijn invloed gehad op de transfer van Mike Landa naar Soudal Quick-Step. Maar de Spanjaard zal niet alleen knechten voor Evenepoel.

De overgang van Mikel Landa naar Soudal Quick-Step hing al een hele tijd in de lucht. Patrick Lefevere bevestigde tijdens de Tour ook de onderhandelingen met de Bask voor een transfer.

Landa werd woensdag dus officieel aangekondigd bij de ploeg van Lefevere, maar volgens Het Nieuwsblad had ook Evenepoel zijn invloed. Zo zouden Evenepoel en Landa na de Clasica San Sebastian met elkaar gesproken hebben en zaten ze snel op dezelfde lijn.

Niet alleen knechten

Landa wordt bij Soudal Quick-Step dus een nieuwe pion in de klimtrein voor Remco Evenepoel. Maar Evenepoel rijdt slechts 70 van de 270 koersdagen op een jaar. De Bask zal dus zelf ook eens zijn kans mogen gaan.

"Het is dus niet uitgesloten dat Landa af en toe, bijvoorbeeld in zijn thuiskoers in het Baskenland, als kopman wordt uitgespeeld, zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.