Victor Campenaerts doet boekje open over reactie van Wout van Aert op nieuwe zilveren medaille op WK

Wout van Aert pakte op het WK op de weg in Glasgow zilver. Maar toch bleef de sfeer in de Belgische ploeg goed.

Het WK in Glasgow leverde Wout van Aert een zoveelste zilveren medaille op. Nadat hij eerder al zilver pakte op het WK in Imola (2020) en op de Olympische Spelen in Tokio (2021). Ook op het WK tijdrijden pakte Van Aert al twee keer zilver.

Maar in tegenstelling tot andere keren, was Van Aert niet zo teleurgesteld over zijn nieuwe zilveren medaille, zegt Victor Campenaerts bij Vals Plat. "Wout was goed, hij was dus niet teleurgesteld dat hij niet zijn beste vorm had, maar Mathieu (van der Poel, nvdr.) was ook gewoon beter."

Geen fouten gemaakt

"Hij heeft op niveau gepresteerd en er was iemand anders beter. Dan kun je moeilijk teleurgesteld zijn", stelt Campenaerts. Hij vindt ook dat de Belgische ploeg het niet beter kon gedaan hebben.

"En los daarvan hebben we in de koers geen steken laten vallen of tactisch iets beter kunnen doen. En daarom was de sfeer ook heel ontspannen na de koers. Tuurlijk hadden we liever goud gehad en was het een groot feest geweest, maar het was plezant voor de koers en na de koers."