Wat na haar carrière? Annemiek van Vleuten geeft tipje van de sluier

Annemiek van Vleuten stopt aan het einde van dit seizoen. Wat ze daarna zal doen is nog niet geweten. Bij Cycling Weekly had ze het over haar leven na de koers.

In september zal Annemiek van Vleuten haar fiets aan de haak hangen. Na de Ronde van Scandinavië (23-27 augustus) en de Simac Ladies Tour (5-10 september) zal ze ermee ophouden. "Na mijn carrière wil ik graag mental coach van sporters worden. Vooral dan jonge sporters", zei van Vleuten bij Cycling Weekly. "Zelf werkte ik al met een mental coach en het is denk ik heel goed om over je mentale gezondheid eerlijk te zijn. Je moet op elk gebied kunnen verbeteren." Van Vleuten zal niet meer trainen zoals dat gewoon is. "De intervaltraining zal ik niet meer doen", ging ze verder. "Wel zal ik nog aan evenementen deelnemen, maar niet meer op een hoog niveau. Gravelbiken lijkt me wel wat."