Zdenek Stybar maakt na zijn operatie zijn rentree

Zdenek Stybar keert terug in het peloton. Donderdag staat hij aan de start van de Arctic Race of Norway. Begin mei werd hij geopereerd.

Begin mei werd Zdenek Stybar aan een vaatprobleem geopereerd. Er werd in beide benen een geknelde liesslagader vastgesteld en voor Stybar was dat de verklaring voor zijn mindere prestaties van de afgelopen seizoenen.

"Dat verklaarde meteen alles voor mij", zei Stybar in mei aan de pers. "Daarom was ik de laatste 3 jaar van mijn carrière niet op het niveau waarop ik zou moeten zitten." Daarop liet de Tsjech zich opereren en wachtte hem een lange revalidatie.

Ruim 3 maanden later is Stybar klaar om terug te koersen. Hij staat aan de start van de Arctic Race of Norway. Die gaat van 17 tot en met 20 augustus door.