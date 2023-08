🎥 Spaans kampioen en revelatie is de sterkste vluchter in de Ronde van Burgos

Oier Lazkano heeft de 4e rit in de Ronde van Burgos gewonnen. Hij was de sterkste vluchter in een rit waarin het peloton het rustig aandeed. Primoz Roglic blijft leider.

In de Ronde van Burgos stond de 1e aankomst bergop te wachten. De laatste 25 km ging het geleidelijk omhoog, met nog een muurtje aan het einde. 9 renners vormden de vlucht van de dag. Onder meer Jay Vine zat daarbij. Hij viel een dag eerder nog in de afdaling van de Picon Blanco. Het peloton gaf de koplopers een maximale voorsprong van ruim 3 minuten. Het Jumbo-Visma van leider Primoz Roglic controleerde in het peloton. Jumbo-Visma gaf geen aanstalten om de kopgroep weer bij te halen en zo zat de winnaar vooraan. Op de slothelling waren er enkele versnellingen, maar niemand raakte weg. Uiteindelijk werd er voor de zege gesprint. Spaans kampioen Oier Lazkano toonde zich de snelste. Hij won voor Santiago Buitrago en Garcia Pierna Raul. Roglic blijft leider. Le champion d'Espagne Oier Lazkano (Movistar) remporte la 4e étape de la Vuelta Burgos après avoir été présent dans l'échappée. Pas de changement au général, Primoz Roglic est toujours en tête. #VueltaBurgos 🇪🇸pic.twitter.com/xLqa5TzwOk — Départ Fictif (@DepartFictifOff) August 18, 2023