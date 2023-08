📷 Wat een pech! Renner van Flanders-Baloise breekt voor de 2e keer op 2 maanden tijd zijn sleutelbeen

Eind juni brak Gilles De Wilde, broer van Julie De Wilde, zijn sleutelbeen. Hij moest geopereerd worden en moest daardoor voor het BK in Izegem forfait geven.

Na enkele weken revalideren maakte De Wilde in de Ronde van Wallonië al zijn comeback. Die liep goed. Al reed hij de laatste rit niet meer uit.

Vervolgens ging De Wilde naar Denemarken, maar daar kwam hij in de 1e rit ten val. Hij reed die nog wel uit, maar een dag later kwam hij niet meer aan de start. Hij had zijn sleutelbeen opnieuw gebroken.

"Deze keer is een operatie niet nodig. Enkele weken rust moet de breuk doen genezen", schreef De Wilde op X (voorheen Twitter).

After my crash @postnorddkrundt, same verdict. Broke my collarbone again. Surgery not needed. Some weeks of rest should fix it 🤞@ProteamTFB https://t.co/opqk2KUDhA